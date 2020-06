Cascavel registra mais duas mortes pelo novo coronavírus

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) informou na manhã desta terça-feira (30) que mais dois pacientes diagnosticados com covid-19 faleceram na unidade.

Os dois óbitos são de moradores de Cascavel que morreram nessa segunda-feira (29). O primeiro, uma mulher, de 59 anos, com entrada na unidade no dia 26/06 e o segundo óbito foi de um homem, de 64 anos, com entrada na unidade no dia 31/05. Os exames que confirmam a doença foram entregues pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

Com essas mortes, o número de óbitos no município chega a 49.

Veja o boletim do HUOP desta terça-feira: