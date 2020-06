Cascavel recebe etapa da TN Virtual a partir desta quinta-feira

Com a disputa de quatro categorias em três datas diferentes, o Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel recebe a quinta etapa da Turismo Nacional Brasil Virtual a partir desta quinta-feira (4). A pista será aberta às 20h para os competidores da categoria PRO, que farão quatro corridas, todas com transmissão ao vivo no facebook, youtube e twitch/TurismoNacionalBR

A categoria PRO tem a liderança do gaúcho Alberto Brod, com o Fiat Argo da Scuderia Techforce.

“Tive excelentes resultados nas duas etapas anteriores e que me garantiram uma vantagem muito boa na classificação geral. Espero manter esse ritmo em Cascavel”, comentou.

Entre os pilotos da casa, Juliano Bastos é o melhor na classificação, ocupando o quarto lugar. Willyan Cezarotto, Edgar Favarin, Felipe Carvalho e Junior Chmiel são os demais representantes da cidade.

Enquanto a programação oficial não é aberta, os pilotos seguem os treinos na pista virtual desde a última semana. Os tempos registrados mostram muito equilíbrio, com mais de 15 pilotos dentro do mesmo segundo.

A programação desta quinta-feira prevê o treino classificatório a partir das 20hs. Ele terá a duração de 15 minutos. Na sequência, serão quatro corridas, cada uma com duração de 20 minutos.

O Turismo Nacional Brasil Virtual tem o apoio da OMP Racing e Unidas Aluguel de Carros com a parceria da Copa HB20, que vai premiar os melhores com treinos e corridas no automobilismo real.