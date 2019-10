Cascavel nos Japs

A 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, seguem durante toda a semana em Toledo. Até ontem (14), onze modalidades já tinham seus campeões definidos. Em cinco delas os cascavelenses estiveram no pódio – o tênis de mesa foi encerrado após o fechamento desta edição.

Destaque para as competidoras da delegação de Cascavel. Nas três modalidades nas quais a “Cidade da Cobra” teve homens e mulheres no pódio da classificação final, elas estiveram em degraus mais altos do pódio.

No taekwondo, a equipe feminina comandada pelo Mestre Ricardo Zimmer e o técnico Alexandre de Lara foi vice-campeã, enquanto o time masculino ficou com o troféu de bronze. Destaque para os ouros de Fernanda Silveira (até 49 kg), Lara Maria Brasil (até 67 kg) e Carlos Eduardo de Mattos (até 58 kg).

No judô, comandado pelo Sensei Washington “Tyan” Donomai, os cascavelenses também voltaram para casa com dois troféus. Elas com o de prata e eles com o de terceiro lugar. Destaque para a medalha de ouro por equipes no feminino e os ouros de Juliana Beatriz Kachenski (até 44 kg), Bruna Flores Bereza (até 63 kg), Joelson Vesentina Lima Jr (até 55 kg), Leandro Georgete Alves (até 60 kg) e Thiago Maciel Guidette (até 66 kg).

Na natação, dos professores Rui Comin e Tatiane Lentz, a equipe feminina também encerrou a participação com o vice-campeonato, enquanto o time masculino foi quarto na classificação geral da modalidade.

Ginástica rítmica

Já na ginástica rítmica, modalidade genuinamente feminina e que teve a professora Ana Paula Scheffer à frente da equipe nos Japs, Cascavel terminou em quarto lugar na classificação final, com Kauany Zanettin Paes campeã no individual geral, ao faturar o ouro no arco e a prata na bola, e a equipe em terceiro lugar.

Atletismo

No atletismo, Cascavel não figurou no pódio geral da modalidade nos Japs. No feminino terminou em oitavo lugar e no masculino em sétimo. Keren Giacobo da Silva (10,45m), no arremesso de peso, Camila Irene Abilio Barbosa (41,72m), no lançamento do martelo, e Marcos Fernando Eufrazio (41,56m), no lançamento do disco, foram medalhistas de bronze em Toledo.

No rúgbi, Cascavel participou apenas no naipe masculino, e viu seus atletas subirem ao pódio no segundo lugar. Os cascavelenses venceram Guarapuava (12 a 0), Maringá (26 a 12) e Apucarana (45 a 0) na primeira fase; São José dos Pinhais (19 a 0) nas quartas de final; Guarapuava (19 a 5) na semifinal e perderam para Toledo (12 a 14) na final.