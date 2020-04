Cascavel lança programa EstimuLAR para incentivar os idosos a ficarem em casa

Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o isolamento social começou a fazer parte da vida dos cascavelenses, principalmente dos idosos, que por serem parte do grupo de risco, tiveram que mudar a rotina e ficar em casa. Com uma população estimada em 33 mil idosos, a Prefeitura de Cascavel sempre teve a preocupação com o bem-estar da terceira idade. Prova disso, são os inúmeros projetos para os idosos desenvolvidos no Município. E neste momento de enfrentamento ao coronavírus, eles não ficarão desassistidos. Isso porque o governo municipal lança de forma inédita o programa EstimuLAR, que levará informações, conteúdo educativo e de orientação que passarão por temas como saúde, alimentação saudável, exercícios, entre outros, para o público idoso por meio de um programa de TV, que será transmitido pelas emissoras CATVE, às 10h, e Tarobá, às 15h.

A expectativa é que o programa, com duração de 30 a 40 minutos, seja veiculado por 30 dias. O espaço nas duas emissoras foi contratado por meio de uma parceria com a Lar Cooperativa e doado à Prefeitura de Cascavel com base nos decretos de excepcionalidade por conta do coronavírus. O programa será ancorado pelo jornalista Edely Tápia e a repórter Rosângela Servilheire.

Segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, os idosos participarão de sorteio de brindes, precisamente de cestas da Lar no valor de R$ 150. Paranhos também fez um anúncio que deve mobilizar muitos cidadãos: o sorteio de uma casa mobiliada no bairro Santa Felicidade. Isso deve ocorrer no fim da temporada dos programas do EstimuLAR.

Para o prefeito, que sempre convidou os idosos a estarem na ativa, a iniciativa foi uma forma de contribuir para que a terceira idade tenha bons motivos para ficar em casa nesse momento. “Isso é um projeto de amor, não é um projeto financeiro”, pontuou o chefe do executivo municipal que lembrou que Cascavel se encaminha para se tornar oficialmente como Cidade Amiga do Idoso pela ONU (Organização das Nações Unidas). O presidente Lar, Irineu da Costa Rodrigues, que abraçou a causa e tornou possível a realização do programa, assegurou que o EstimuLAR está em sintonia com as ações em prol da sociedade da cooperativa. “Não poderíamos deixar de participar de uma ação como essa que faz todo sentido, pois faz parte do nosso DNA”, explicou.

O diretor da TV Tarobá, Marcelo Berkowitz, garante que o alcance do programa ultrapassará as barreiras de Cascavel. “Com nossa audiência e pela área de abrangência em que atuamos, o programa não vai ajudar somente a população de Cascavel, mas também os 116 municípios que a Tarobá atua”, observou.

O diretor de comunicação da CATVE, Ezonel Pinto Teixeira, se mostrou muito orgulhoso em ter a emissora como parceira do EstimuLAR. “É muito prazeroso, muito importante, fazer parte desse projeto. Poderia ser um projeto de nível nacional”, pontuou.