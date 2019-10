Cascavel Futsal vai reencontrar Marreco no mata-mata da Ouro

Num jogo de dez gols que terminou com vitória dos donos da casa em Ampére sobre o Foz Cataratas, por 6 a 4, na noite de terça-feira (1º), a Série Ouro do Paranaense de Futsal teve definidos os dois duelos das quartas de final que estavam em aberto. Com o resultado desse jogo, o adversário do Cascavel será o Marreco, de Francisco Beltrão.

O rival cruzou o caminho da Serpente nas duas últimas edições do Estadual, justamente nos anos em que decidiu o título e ficou com o vice-campeonato.

Em 2018, o Marreco eliminou o Cascavel nas quartas de final, com vitória por 5 a 3 no Ginásio da Neva e empate por 2 a 2 no Arrudão. Em 2017, o duelo foi pela semifinal e o time de Francisco Beltrão passou de fase com dois triunfos: 5 a 1 no Arrudão e 5 a 2 na Neva.

Este ano, as equipes já se confrontaram três vezes, com uma vitória para cada lado pela Série Ouro como mandante (4 a 0 em Cascavel e 2 a 1 em Francisco Beltrão) e um empate (1 a 1, na Coopavel), pela Liga Nacional.

Datas dos jogos

O mata-mata das quartas de final da Série Ouro 2019 terão início na próxima quarta-feira (9), com a rodada de volta marcada para o dia 26 (sábado). O Cascavel fará o primeiro jogo com o Marreco fora de casa. Os outros duelos da rodada de ida serão: Dois Vizinhos x Pato, Umuarama x Marechal e Foz Cataratas x Campo Mourão.