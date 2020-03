Cascavel ficará sem água nesta terça-feira

Os rios Cascavel, Peroba e Saltinho estão com os níveis de água mais de 20% abaixo do volume normal

Foto: Assessoria Sanepar — Os rios Cascavel, Peroba e Saltinho estão com os níveis de água mais de 20% abaixo do volume normal

A Sanepar informou que será executada mais uma etapa das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Cascavel e da implantação da captação de água do Rio São José, na terça-feira (31). Os trabalhos das obras elétricas iniciam às 7h15 e devem se estender até as 15h. Durante esse período ficarão paralisadas as captações de água dos rios Cascavel, Saltinho e Peroba e também as duas estações de tratamento de água da cidade.

Assim, não haverá distribuição de água na cidade. A retomada do sistema será às 15h e a previsão é a de que o abastecimento comece a ser normalizado na madrugada da quarta-feira (01).

Dependendo do consumo e dos volumes de água armazenados é possível que a normalização de todo o sistema leve até três dias. Por esta razão, é imprescindível que todos economizem a água, priorizando seu uso na alimentação e higiene pessoal.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br