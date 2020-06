Cascavel discute ameaça da “nuvem” de gafanhotos

Cascavel – Entidades do setor agropecuário de Cascavel se reuniram ontem (29) na Prefeitura de Cascavel para discutir a já famosa nuvem de gafanhotos que tem causado grandes prejuízos aos agricultores argentinos. A reunião foi realizada a pedido do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

Representantes da Seab (Secretaria de Abastecimento e Agricultura), da Apepa (Associação de Planejamento Agropecuário do Paraná), da Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), do IDR-Paraná e do Sindicato Rural de Cascavel estiveram presentes. “Não é uma ameaça hoje para nós e podemos ficar tranquilos. No entanto, precisamos estar prontos caso eles venham para cá”, alerta Paulo Orso, presidente do sindicato.

O prefeito Paranhos e o secretário de Agricultura, Renato Segalla, participaram do encontro.

Segundo Braulio Santos, professor aposentado de entomologia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), essa nuvem é formada por três fatores: aumento de temperatura, baixa umidade e pouca oferta de comida. “Dessa forma, essas grandes nuvens são formadas e têm esse comportamento migratório. No entanto, é preciso entender que – logicamente que em proporções menores – nuvens de gafanhotos já atacam as regiões que têm sido vítimas até agora”, comentou.

Outro ponto destacado pelo entomologista, para alívio dos agricultores do oeste do Paraná, é que as condições climáticas atuais de frio praticamente impossibilitam a vinda dos gafanhotos para cá.

Cesar Veronese, presidente da Areac, destacou também que a população pode ficar tranquila: “É importante informar que a nuvem só ataca lavouras e não pessoas. Além disso, eles não transmitem nenhuma doença”.

Orso reforçou que a reunião, em caráter preventivo, serviu também para informar as autoridades locais e discutir possíveis ações e medidas preventivas, além de desmentir inverdades citadas sobre as possíveis causas desse fenômeno. “Em alguns locais vimos que afirmaram que os agrotóxicos são os causadores dessa nuvem de gafanhotos. Isso é uma mentira descabida”, concluiu.

