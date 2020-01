CASCAVEL CR | Ageu Gonçalves inicia trabalhos na Serpente

Primeira equipe a dar início a dança dos técnicos no Paranaense de Futebol 2020, o Cascavel CR teve Ageu Gonçalves apenas como expectador no dérbi de domingo (26), que terminou com vitória do FC Cascavel por 3 a 0, no Estádio Olímpico.

Ageu, que havia chegado à cidade no dia anterior, viu o auxiliar-técnico Alexandre Narcizo comandar a Serpente Tricolor, mas ontem (27) deu início à sua trajetória no clube. Ele terá pouco tempo para preparar à equipe para o próximo compromisso, marcado para amanhã à tarde (16h) contra o Rio Branco, em Paranaguá. Pelo curto espaço de tempo, a preparação deve ser na base da conversa.

“Vamos trocando ideias, vendo a característica dos jogadores, para futuramente implantar nossa filosofia, nosso sistema de jogo, e, claro, sempre buscando o melhor pro Cascavel CR”, disse Ageu.