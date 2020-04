Cascavel confirma 3ª morte por dengue e convoca população para combate ao mosquito

A vítima é um jovem de 21 anos, que faleceu na UPA Veneza. O resultado do exame foi confirmado pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), de Curitiba. As outras vítimas foram uma senhora de 60 anos e um homem de 81 anos.

De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), referente ao período de julho de 2019 até esta quarta-feira (28), Cascavel chega ao total de 2.995 casos registrados da doença.

Além disso, os casos podem aumentar ainda mais, uma vez que 1.898 pessoas estão aguardando o exame. Outros 1.769 casos foram descartados. Ao todo, são mais de 6,6 mil notificações no Município.

O Município fez uma nova solicitação de Fumacê para a 10ª Regional de Saúde. O equipamento, que dissemina o inseticida, foi solicitado para 28 localidades de Cascavel. O Objetivo é usá-lo nas regiões Norte, Sul e Oeste da cidade.