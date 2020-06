CASCAVEL: Cerca de 6 mil pessoas com direito ao benefício ainda não buscaram o Cartão Comida Boa

O Cartão Comida Boa, iniciativa do governo estadual, é um benefício no valor de R$ 50, que possibilita a compra exclusiva de produtos da cesta básica em mercados credenciados. O recurso é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O valor pode fazer a diferença na vida daqueles que estão passando por dificuldades, principalmente por conta do coronavírus (covid-19). No entanto, cerca de 6 mil pessoas que têm direito a esse benefício ainda não buscaram o cartão em Cascavel.

Diante disso, a Secretaria de Assistência Social ampliou o prazo para a distribuição desses cartões. A orientação é de entrar no site https://seaso.fundetec.org.br/ ou pelo próprio portal do Município (cascavel.atend.net), na aba Cartão Comida Boa, colocar seu CPF e verificar se você tem direito ao cartão. Caso sim, a plataforma informará na tela o telefone de uma instituição perto da sua casa para que você agende o horário e faça a retirada do seu voucher.

Em caso de dúvida, é possível acionar o Call Center do Comida Boa pelo telefone (45) 3392-6357, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

A Seaso também reforça que só uma pessoa da família vá até o ponto de entrega, este deve levar cartão de identificação com foto e o CPF. Ao todo, são 13 pontos de entrega, em Cras, Creas, Centros de Convivência e Inclusão Produtiva.

Ao todo, 22,3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social têm direito ao cartão em Cascavel. Os beneficiados foram selecionados com base nos dados do CadÚnico (Cadastro Único); são famílias com renda per capita de meio salário mínimo.

PROGRAMA

O programa de auxílio emergencial seguirá por mais dois meses, totalizando o valor de R$ 150. No entanto, os cidadãos não precisarão ir aos pontos novamente, uma vez que a recarga será automática.