Cascavel abre a temporada de kart

O Kartódromo Delci Damian, sede do Brasileiro do ano passado, terá a primeira competição neste fim de semana Crédito: Mario Ferreira

Depois de ter sido o centro das atenções do kartismo nacional no ano passado, quando sediou o Campeonato Brasileiro de Kart, Cascavel abre a sua temporada neste sábado e domingo. A etapa de abertura do Campeonato Metropolitano será disputada sábado no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O Campeonato Metropolitano de Cascavel será disputado em seis etapas. Além da etapa deste sábado, serão disputadas etapas nos dias 25 e 26 de abril, 6 e 7 de junho, 1º e 2 de agosto, 26 e 27 de setembro e 7 e 8 de novembro. A etapa de junho terá programação conjunta com a Copa Paraná, que será disputada em etapa única.

Programação

A programação de sábado prevê das 8h03 às 8h20 o 1º treino livre da Categoria Cadete; das 8h23 às 8h40 o 1º treino da F-4 Força Livre; das 8h43 às 9h o 1º treino da Mirim; das 9h03 às 9h20 o 1º treino da F-4 A e F-4 B (motores comprados); das 9h23 às 9h40 o 1º treino da 125 Sprinter; das

9h43 às 10h o 2º treino da Cadete; das 10h03 às 10h20, 2º treino da F-4 Força Livre; das 10h23 às 10h40, 2º treino da Mirim; das 10h43 às 11h, 2º treino da F-4 A e F-4 B; das 11h03 às 11h20, 2º treino da 125 Sprinter; das 13h, entrega dos motores comprados; 14h03 às 14h20, 3º treino da Cadete; das 14h23 às 14h40, 3º treino da F-4 Força Livre; das 14h43 às 15h, 3º treino da Mirim; 15h03 às 15h30, 3º treino da F-4 A e F-4 B; das 15h33 às 15h50, 3º treino da 125 Sprinter; das 15h53 às 16h10, 4º treino da Cadete; das 16h13 às 16h30, 4º treino da F-4 Força Livre; das 16h33 às 16h50, 4º treino da Mirim; das 16h53 às 16h20, 4º treino da F-4 A e F-4 B; das 16h23 às 16h40, 4º treino da 125 Sprinter; às 17h recebimento dos motores comprados.

No domingo, a programação começa às 7h com o sorteio dos motores das categorias F-4 A e F-4 B; às 7h30, início do abastecimento das categorias F-4 A e F-4 B; das 8h03 às 8h20, 1º treino oficial da categoria Cadete; das 8h23 às 8h40, 1º treino oficial da F-4 Força Livre; das 8h43 às 9h, 1º treino oficial da Mirim; das 9h03 às 9h20, 1º treino oficial da F-4 A e F-4 B; das 9h23 às 9h40, 1º treino oficial da 125 Sprinter; das 9h43 às 10h, 2º treino oficial da Cadete; das 10h03 às 10h20, 2º treino oficial da F-4 Força Livre; das 10h23 às 10h40, 2º treino oficial da Mirim; das 10h43 às 11h, 2º treino oficial da F-4 A e F-4 B; das 11h03 às 11h20, 2º treino oficial das 125 Sprinter; às 11h40, brieffing para todas as categorias; às 13h20, início dos treinos classificatórios para definição do grid de largada, indo à pista, pela ordem, as categorias Cadete, F-4 Força Livre; Mirim, F-4 A/F-4 B; e 125 Sprinter; às 14h, início da primeira bateria, indo à pista, pela ordem, as categorias Cadete, F-4 Força Livre; Mirim, F-4 A/F-4 B; e 125 Sprinter; às 15h45 tem início a 2ª bateria, na mesma ordem da primeira bateria; e, às 17h30, solenidade de pódio.

Ibiapina

A temporada 2020 no kartismo brasileiro começou em grande estilo para o piloto curitibano Alfredinho Ibiapina. Destaque no Troféu Ayrton Senna, em janeiro, no kartódromo de Birigui, palco do Brasileiro e do Mundial de Kart deste ano, o piloto estreou, no último sábado, um novo equipamento durante a segunda etapa da Copa São Paulo Light e conquistou o terceiro lugar na categoria Júnior Menor.

Fórmula 1

A temporada de Fórmula 1 deste ano começa na madrugada deste sábado para domingo, com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne. Em função do coronavírus, pela primeira vez na história a corrida será realizada sem público. Só será permitida a entrada das pessoas que trabalham nas equipes, na organização e a imprensa.

MotoGP

O coronavírus também está fazendo estrago no MotoGP. Depois do adiamento para o fim da temporada dos GPs do Catar, da Tailândia e das América, agora é o GP da Argentina, programado para 19 de abril, que será adiado para 22 de novembro. Assim, o campeonato só deverá começar com o GP da Espanha, em maio.