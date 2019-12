Casa Fácil: Município retoma convênio que garante projeto gratuito para construção de moradias populares de até 70 m²

Em ato que será realizado às 14h desta segunda-feira (2), no terceiro piso do Paço Municipal, o Município de Cascavel celebra o Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e com a a Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos) retomando o programa com uma nova formatação, visando beneficiar famílias de baixa renda com assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia.

Trata-se do Projeto Casa Fácil, que volta a possibilitar a construção de moradias populares com até 70 m² em parceria com as entidades de classe.

Pelo convênio, a Aeac compromete-se em disponibilizar os projetos e a assistência técnica para a construção das moradias a famílias de baixa renda, mediante a transferência de recursos por parte do Município de Cascavel e o Crea-PR fica responsável pela parte de redução de taxa das ARTs (Anotações de Resposnabilidade Técnica).

São beneficiadas pelo Programa famílias com renda de até três salários mínimos, que recebem acompanhamento técnico gratuito para o acesso à moradia digna e documentada.