Casa é destruída pelo fogo no Universitário

Uma casa ficou destruída em um incêndio registrado na noite de hoje, na Rua da Integração, no Bairro Universitário, em Cascavel.

As chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta do imóvel. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Duas delas agiram no combate ao fogo na casa e outra no controle das chamas que chegaram a atingir um imóvel vizinho e material reciclável que estava armazenado no quintal da residência.

Não houve registro de feridos e não há informações de como o fogo começou.

Confira um vídeo registrado durante o incêndio.