Carro fica destruído em acidente, motorista nada sofre

Equipe PRF ( Polícia Rodoviária Federal) de Quatro Pontes atendeu na noite de sábado (23), um acidente na BR 163 KM 285 em que o carro ficou destruído e o motorista saiu ileso.

A batida aconteceu aproximadamente as 20h10min, no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon/PR. O condutor de 49 anos perdeu o controle do veículo, colidiu com a mureta de separação das pistas e capotou.

O motorista seguia no sentido Marechal Cândido Rondon/PR para Mercedes/PR, sem nenhum ferimento do acidente. Após a remoção do veículo o fluxo foi normalizado no local.