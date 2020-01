Carro do filme “De volta para o futuro” faz uma parada na Usina de Itaipu

2020 chegou e nada mais emocionante que chegar a um ponto turístico como a Usina de Itaipu e dar de cara com o DeLorean DMC-12, a “máquina do tempo” usada por Marty McFly (Michael J. Fox) no filme “De Volta para o Futuro”, de 1985. A emoção foi a sensação do dia para os turistas que passaram pela usina nesse domingo (19).

A surpresa esteve na usina para gravações de divulgação do Movie Cars Entertainment, novo atrativo turístico de Foz do Iguaçu, com previsão de abertura ainda neste primeiro semestre, na Rodovia das Cataratas. Será um parque temático que reunirá duas paixões: carros e cinema.

A passagem do DeLorean pela maior geradora de energia do planeta não é por acaso. No filme, o cientista Emmett Brown (Christopher Lloyd) descobre um jeito de fazer o carro viajar no tempo canalizando 1,21 GW de energia para um “capacitor de fluxo”. Na Itaipu, com 14 GW de potência instalada, essa aventura teria sido mais tranquila.

O diretor Jin Petrycoski, da Movie Cars, disse que o DeLorean que visitou Itaipu é o único da América Latina com o kit completo do filme dirigido por Robert Zemeckis. No painel, o carro tem a assinatura do ator Christopher Lloyd, que interpretou doutor Brown.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.