Carreta tomba e espalha carga de banana na PR-323

Um tombamento de uma carreta no fim da madrugada desta quinta-feira (26), deixou uma pessoa ferida na rodovia PR-323. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, que estava carregado com frutas, fazia a curva no trevo do entroncamento das rodovias PR-323 e PR-486 quando tombou.

O motorista sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por equipes do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militares de Umuarama, que foram auxiliados por uma equipe do Samu.

Patrulheiros rodoviários de Iporã estiveram no local para controlar o tráfego até que a retirada da carga e do veículo tombado.

A carga de banana e mamão ficou espalhada pela pista e o tamanho do estrago só foi visível durante a manhã. O motorista, que tem 42 anos, é morador em Perobal e foi levado para o hospital Cemil, em Umuarama.

Ele teria iniciado a viagem com o caminhão na Bahia, onde carregou as frutas, e iria entregar a mercadoria em Francisco Alves e em Foz do Iguaçu.

