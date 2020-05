Carreta carregada com cigarros é apreendida na Ponte Ayrton Senna

Nesta terça-feira, 26, durante a Operação Flagelum, em Guaíra, a Polícia Rodoviária Federal abordou na BR-163 em frente a Unidade Operacional da Ponte Ayrton Senna, uma carreta LS.

O veículo estava carregado com aproximadamente 700 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O condutor, que foi preso em flagrante, informou que foi contratado para levar a carga do estado de Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul e que pelo transporte receberia o valor de 4 mil reais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Guaíra. A carga foi avaliada em aproximadamente 1,7 milhão de reais.

O crime de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão e o condutor, se condenado, terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada por um período de cinco anos.