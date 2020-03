Campos e Carbone formarão dupla na Stock

O piloto Júlio Campos já definiu seu convidado para a corrida de duplas, que abre a temporada 2020 da Stock Car, em Goiânia, no próximo dia 29 de março. O paranaense terá ao seu lado Fábio Carbone, de 39 anos, que foi o grande rival de Felipe Massa no kart, no início da carreira. Ambos começaram juntos e disputaram ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet em 1999, que ficou com o ex-piloto da Fórmula 1. Fora do País, Carbone disputou a Super GT, categoria japonesa foi vice-campeão em 2007, a Fórmula Renault, Fórmula 3, e Fórmula Renault 3.5, em que foi vice-campeão em 2008.

Relacionado