Campanha de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual Infantil conta com programação especial em Santa Terezinha de Itaipu

O dia 18 de Maio foi o Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para lembrar a data, em Santa Terezinha de Itaipu, a Secretaria de Assistência Social, por meio da equipe de Proteção Social Especial: CREAS e Família Acolhedora está promovendo nas escolas Municipais e Estaduais, a Campanha de “Prevenção ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes”.

De acordo com a equipe responsável pelas atividades, a ação tem como objetivo esclarecer o significado do dia e a importância de estar atento a situações que envolvem crianças e adolescentes, além de lembrar o Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes que foi instituído pela Lei federal n.º 9.970/00. Em todo Brasil, são deflagradas campanhas nesta data com o tema “Faça Bonito”.

A programação de prevenção deve acontecer durante todo o mês de Maio, com alunos do 5º e 6º ano das escolas Municipais e Estaduais de Santa Terezinha de Itaipu. No dia 13 de maio, reuniram-se no auditório da Escola do Trabalho professores e diretoras da rede municipal de ensino, bem como servidores da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social para uma capacitação a cerca do tema “Abuso e Exploração Sexual”.

Na segunda e terça-feira, dias 14 e 15 de maio, a ação foi realizada com os alunos do Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra. Na sexta-feira (17) a campanha ganhou enfoque na Rádio Cidade Verão. No dia 20, as palestras acontecem na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo. No dia 21, será realizada a Blitz Educativa com distribuição de panfletos sobre a Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ação conta com a participação do grupo de adolescentes do CRAS.

No dia 23, ação acontece na Escola Municipal Monteiro Lobato. No dia 24, é a vez dos alunos da Escola Municipal Cecília Meireles. No dia 27 de maio, as palestram devem atingir os alunos do Colégio Estadual Arcângelo Nandi. No dia 28, terça-feira, a ação será realizada na Casa São Luis Guanella, com crianças e adolescentes entre 10 a 15 anos e também na escola Municipal Olímpio Spricigo. No dia 29 de maio, a ação se concentra na Escola Municipal Alexandre Zilli Neto. Para fechar a programação de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, no dia 31 de maio, será realizada uma palestra com alunos do Colégio Estadual Dom Manoel Konner.