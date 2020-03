Campanha contra Gripe será retomada na terça-feira (31)

A Campanha de Vacinação Contra Gripe está temporariamente suspensa em Cascavel. Quase 25 mil doses recebidas do Ministério da Saúde já foram aplicadas no Município. O público-alvo desta primeira etapa de imunização é formado pelos idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde. A vacinação será retomada na terça-feira (31), uma vez que o governo federal irá encaminhar uma remessa com 14 mil vacinas. Serão 21 pontos de vacinação na cidade, incluindo 9 no interior. (Confira os pontos de vacinação e os horários abaixo).

A coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval, assegura que não há motivo para alarde, pois todos os que estão dentro do público-alvo da campanha serão imunizados. “Pedimos a população bastante calma e tranquilidade. As doses que são destinadas para Cascavel não serão enviadas para outros municípios”, garante. Nesta sexta-feira, as equipes da saúde trabalharam intensamente para imunizar os cascavelenses. Os cidadãos têm aderido a vacinação e se protegido contra a influenza.

ETAPAS DA VACINAÇÃO

A campanha de vacinação este ano está dividida em três etapas. A primeira destinada para os idosos acima de 60 anos e aos profissionais de saúde segue até o dia 16 de abril. Na segunda fase, que acontecerá de 16 de abril a 9 de maio, devem receber a dose da vacina os professores, profissionais da área de segurança e doentes crônicos. Por fim, na terceira e última fase da campanha, que ocorrerá de 9 a 22 de maio, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, povos indígenas, o sistema prisional e pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias com apresentação de documentos e gestantes.