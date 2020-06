Caminhão Baú com R$ 2 milhões em cigarros é apreendido em Santa Helena

Policiais do BPFron (Batalhão de Polícia da Fronteira) durante uma ação da Operação Hórus apreenderam nesta terça-feira (23), um caminhão baú carregado com aproximadamente R$ 2 milhões em carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai.

Durante um patrulhamento pela cidade de Santa Helena- PR visualizaram um caminhão “Bau” Modelo Ford/Cargo, conduzido por um masculino que ao perceber a aproximação da viatura do BPFron e que seria abordado iniciou uma fuga realizando manobras perigosas e acelerando o veículo.

Os policiais realizaram acompanhamento do caminhão até o momento em que o condutor adentrou uma plantação de milho e abandonou o veículo ainda em movimento fugindo em meio a vegetação. Foram feitas buscas pelo caminhoneiro, mas ele não foi localizado.

Em vistoria ao baú foram encontradas aproximadamente 800 caixas de cigarros de origem estrangeira. Diante dos fatos o veículo e a carga foram encaminhados até à Alfandega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu-PR para providências cabíveis.

O prejuízo aos criminosos da região é de aproximadamente R$ 2.100 milhões .

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo Coordenada Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada entre forças de segurança,defesa e fiscalização.