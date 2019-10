Caixa muda calendário e antecipa saques do FGTS

Os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão sacar até R$ 500 de cada conta antes do fim do ano. A Caixa antecipou o calendário de retiradas para não correntistas do banco.

Os saques de até R$ 500 por conta do FGTS começaram na última sexta-feira (18) para os não correntistas do banco nascidos em janeiro. O calendário original previa a liberação gradual conforme o mês de nascimento do trabalhador, até que os nascidos em dezembro pudessem sacar os recursos em março de 2020.

Ao todo, 62,5 milhões de trabalhadores sem conta na Caixa poderão retirar até R$ 25 bilhões. Para os correntistas do banco, o dinheiro foi depositado automaticamente ao longo do último mês nas contas-correntes ou de poupança abertas até 24 de julho deste ano. Os depósitos automáticos beneficiaram 37 milhões de trabalhadores, num total de R$ 15 bilhões.

Novo calendário

Mês de nascimento Início do saque

Janeiro 18/10/2019

Fevereiro e março 25/10/2019

Abril e maio 08/11/2019

Junho e julho 22/11/2019

Agosto 29/11/2019

Setembro e outubro 06/12/2019

Novembro e dezembro 18/12/2019

Saque aniversário

O saque imediato não tem relação com o saque aniversário, que prevê a retirada, todos os anos, de um percentual dos recursos de cada conta do FGTS, mais um adicional fixo que varia conforme o saldo. Os saques referentes a 2020 começarão em abril e seguirão até fevereiro de 2021, conforme o mês de nascimento do trabalhador. A partir de 2021, a retirada ocorrerá a partir do mês de aniversário até dois meses adiante.

A adesão ao saque aniversário é opcional e pode ser feita a qualquer momento. No entanto, o trabalhador que escolher essa modalidade não poderá sacar o total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa.