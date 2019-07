Caixa convoca mais de mil candidatos aprovados no concurso de 2014

Com o objetivo de contratar até 2.000 novos empregados com deficiência em 2019, mais 1.000 candidatos PcD (pessoas com deficiência) aprovados no Concurso de 2014 serão convocados pela Caixa até o final deste mês de julho para as etapas pré-admissionais.

Na primeira onda de convocações, em junho, foram chamados 299 candidatos PcD, que resultaram em 174 admissões. Os novos empregados realizaram o curso de ambientação na semana passada e foram recebidos para seu primeiro dia de trabalho nas agências nesta segunda-feira (22).

Para a segunda onda de convocações, no início de julho, foram chamados 800 candidatos PcD de todas as regiões do país. No momento, 684 candidatos que atenderam à convocação inicial realizam os exames pré-admissionais. A previsão de admissão é para agosto.

A terceira etapa de convocações de PcDs, que ocorrerá até o final deste mês, soma mais 1.000 candidatos convocados. Essas novas convocações já começaram e podem ser acompanhadas no site da Caixa, na área de documentos para download: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, item: Concurso Público – Admissional.

Confira a distribuição das novas convocações por polos de opção quando da inscrição no concurso: