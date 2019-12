Caíto Carvalho quer aproveitar pole para conquistar 1ª vitória

A etapa final da Copa HB20 será realizada de hoje a domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A decisão da temporada terá rodada tripla devido ao adiamento de uma das provas da etapa do Velopark por condições climáticas desfavoráveis e irá revelar os campeões em duas divisões: Super e Pro. A prova será neste sábado, com largada às 13h45. A Corrida 1 da etapa de São Paulo terá largada às 18h10, ao passo que a Corrida 2 será domingo, com largada às 12h50.

O cascavelense Caíto Carvalho, da equipe Sensei, largará na pole position na prova adiada do Velopark, e ele quer aproveitar o fato de largar na frente para conquistar a primeira vitória na categoria. Caíto está em sétimo na classificação da categoria Pro, com 64 pontos, três a menos do que seu irmão Felipe, que ocupa a sexta colocação. “Vou me concentrar ao máximo para largar bem e manter a ponta. Assim, as chances de vitória aumentam muito porque diminui a possibilidade de toques e enroscos. Com três provas em Interlagos, espero ganhar algumas posições na classificação do campeonato”, frisa Caíto.

Já Felipe Carvalho destaca que seu objetivo será terminar as três provas. “Terminando todas as provas, terei boas chances de estar no pódio. Será importante conquistar bons resultados na última etapa do ano”, salienta Felipe.