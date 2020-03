Brasil tem quatro casos de coronavírus, confirma Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde vai anunciar nesta quarta-feira a confirmação de mais dois casos do novo coronavírus no Brasil, elevando o total de casos do país a quatro. As informações serão detalhadas em entrevista coletiva marcada para as 17h.

Já havia dois casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, ambos em São Paulo, homens (um de 61 anos, outro de 32) que haviam viajado à Itália, um dos países mais afetados pela epidemia.

Um dos novos casos também é de São Paulo, mas ainda não há detalhes. As secretarias municipal e estadual de Saúde informaram ter confirmado um novo caso, para o qual ainda faltava contraprova no laboratório do Instituto Adolfo Lutz, uma das instituições de referência nacional, para confirmar se a pessoa contraiu mesmo o novo vírus.