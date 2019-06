Brasil em campo | Seleção enfrenta a Bolívia

Depois de 12 anos e sem Neymar, a Seleção Brasileira estreia hoje na Copa América em busca do título e das pazes com a torcida que anda desconfiada com o desempenho do time do técnico Tite. O meio-campista Arthur retornou às atividades após ter ficado fora dos últimos dois dias por conta de dores ocasionadas pela pancada que levou no amistoso contra Honduras, no último domingo. O lateral Fagner se recuperou da lesão e está relacionado para o banco de reservas. A provável escalação conta com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro e Allan (Fernandinho); David Neres, Coutinho e Richarlison; Firmino. Técnico: Tite.

Bolívia | Corte antes da estreia

A seleção boliviana teve uma semana irritadiça. Nos últimos trabalhos antes da estreia, a delegação passou por um problema com a estrutura encontrada e ainda sofreu com o corte de Rodrigo Ramallo, experiente atacante boliviano de 28 anos, diagnosticado na madrugada do dia 12 com uma lesão no tornozelo esquerdo.

Sem Ramallo, a equipe perde um nome com experiência em Eliminatórias e Copa América – o jogador do San José esteve no elenco na edição de 2016 – logo no primeiro grande desafio da chave, contra o Brasil – ainda tem Peru e Venezuela. Como substituto, Eduardo Villegas optou pelo jovem Ramiro Vaca, de 19 anos e ainda pouco experimentado no futebol de seleções.