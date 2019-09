Botafogo bate o Atlético-MG no Nilton Santos pelo Brasileirão

Depois de três jogos sem vitória, o Botafogo voltou a triunfar no Brasileirão. Na noite desse domingo (8), a equipe carioca bateu o Atlético-MG por 2 a 1, em jogo da 18ª rodada da competição. No Nilton Santos, Diego Souza e Alex Santana anotaram os gols do time da casa, enquanto Di Santo descontou para o Galo.

Com o resultado, o Glorioso segue na décima posição e soma agora 26 pontos. Já o Atlético-MG tem 27 e ocupa a oitava colocação. Confira a tabela da Série A!

O jogo

A partida demorou para engrenar no Nilton Santos. E foram os visitantes que criaram as primeira boas chances do jogo. Aos 12, Cazares soltou uma bomba rente à trave do Glorioso. Na sequência, foi a vez de Ricardo Oliveira aparecer para o Galo. Após cruzamento na medida de Fábio Santos, o atacante foi no segundo andar e testou com perigo, aos 25. A resposta carioca veio quatro minutos depois em boa finalização de Marcinho. Já na marca dos 42, o time da casa passou a ter um jogador a mais em campo após pênalti cometido por Igor Rabello. Com a bola na marca da cal, Diego Souza cobrou com segurança para colocar o Botafogo na frente: 1 a 0. Tentando o empate, o Atlético teve uma última oportunidade antes do intervalo. Vinícius arriscou o chute colocado, aos 48, mas Diego Cavalieri evitou o gol.

Em dupla vantagem no jogo, o Glorioso voltou do intervalo querendo ampliar o marcador. Com menos de um minuto, Diego Souza invadiu a área e chutou para boa defesa de Wilson. Dois minutos depois, João Paulo foi quem apareceu para o Botafogo, mas finalizou para fora. O Galo respondeu com Cazares e Léo Silva. Na primeira, Diego Cavalieri salvou o time da casa e, na segunda, a trave evitou o gol mineiro. Aos 11, os cariocas voltaram ao ataque em ótima oportunidade de Luiz Fernando. O camisa 9 recebeu belo passe de João Paulo e, de frente para meta, viu o goleiro atleticano salvar mais uma. Aos 20, veio o segundo gol do Glorioso. Em contra-ataque mortal, Valência lançou Alex Santana, que saiu na boa e não desperdiçou: 2 a 0. Correndo atrás do prejuízo, o Galo chegou com perigo em finalizações de Cazares, Réver e Chará. Já nos acréscimos, Di Santo descontou para os mineiros e deu números finais ao confronto.