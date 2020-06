Bope chega a Cascavel para integrar a Operação Metrópolis

Dois pelotões de policiais militares do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) chegaram em Cascavel na tarde desta segunda-feira para somar esforços na Operação Metrópolis comandada pelo 5º Comando Regional.

Após a reunião com o Comandante da Operação Ten. -Cel Sérgio Augusto Ramos, as equipes foram distribuídas na região Oeste com o objetivo de combater o tráfico de drogas, armas, munições e o contrabando.

Desde o início da operação, no final da semana passada, foram retirados de circulação mais de 2 toneladas e meia de drogas, 1200 caixas de cigarro, 9 armas de fogo, 350 munições além de inúmeros produtos contrabandeados. 40 pessoas foram presas. Os prejuízos aos criminosos da região passam de 6 milhões de reais.

As ações, até o momento, foram realizadas pelos policiais militares do 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM, BPFRON e BPRV, nas cidades de São José das Palmeiras, Palotina, Foz do Iguaçú, Terra Roxa, Toledo, Guaíra, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Iporã e Cafezal do Sul .

A Operação Metrópolis está sendo desencadeada pelo 5º Comando Regional de Polícia Militar, na região oeste do Paraná, que exerce significativa influência na segurança pública do Paraná e do Brasil, unindo as forças de segurança no combate aos Crimes Transfronteiriços.