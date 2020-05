Boletim diário confirma terceiro caso de coronavírus em Marechal

O Boletim diário divulgado pela Secretaria de Saúde de Marechal confirmou nesta quinta-feira (14), o terceiro caso positivo de covid-19 em Marechal Cândido Rondon.

Trata-se de um paciente que realizou o teste rápido há algum tempo e que aguardava o resultado do Lacen (Laboratório Central) do Paraná. A secretaria informou que o paciente já está recuperado, com imunidade alta, não está mais em período de transmissão do vírus e cumpriu todas as normas de isolamento, assim como seus familiares.