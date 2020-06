Avanço da pandemia: Número de casos aumenta 125% e leitos, 22%

Cascavel – Mesmo com a ampliação no número de leitos de UTI na região oeste, as taxas de ocupação dos hospitais não dão sinais de redução, isso porque o número de casos cresceu quatro vezes mais que o de abertura de novos leitos abertos.

Para chegar a esse número, a reportagem tomou como base os casos informados pelos municípios da 9ª, da 10ª e da 20ª Regional de Saúde do dia 17 de junho, um dia antes da ampliação de leitos exclusivos para o tratamento de pacientes covid-19 com as 14 vagas de UTI no Hospital de Retaguarda, em Cascavel, e os números registrados nessa segunda (29).

No dia 17 de junho, na região oeste, eram 2.973 casos de covid-19. Em 12 dias, esse número saltou 125,37%, passando para 6.711 ontem.

Já o número de leitos, nesse mesmo período, de acordo com dados do governo do Estado, passou de 85 na Macro-Oeste para 104, aumento de 22,35%.

Contudo, as taxas de ocupação seguem crescendo. No dia 17, a taxa de ocupação de UTI na Macro-Oeste era de 73%, e, ontem, estava em 77%. Em Cascavel, passou de 85% antes da ampliação de 16 novas vagas, levando em conta os 14 do Hospital de Retaguarda e os dois contratados no Hospital São Lucas, para 86,1%. Vale ressaltar que o Hospital de Retaguarda vem com lotação máxima há vários dias, inclusive ontem.

Foz do Iguaçu, que vinha em situação confortável, zerou os leitos de UTI fim de semana, e abriu mais cinco leitos de UTI ontem.

Toledo e Assis Chateaubriand seguem no mesmo ritmo. No dia 17, a ocupação em Toledo era de 91% de lotação, e, ontem, de 100%. Assis passou de 71% para 78,77% no período analisado.

Ampliação de leitos

Após reunião dos prefeitos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) na semana passada, a expectativa era de aumento de leitos na região com a contratação de vagas no sistema privado. Mas apenas dois leitos no São Lucas foram contratados até agora. De acordo com a Sesa, o HU (Hospital Universitário) de Cascavel deve abrir mais dez leitos de UTI ainda esta semana.