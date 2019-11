Aumento da próstata pode causar pedras nos rins?

O aumento benigno da próstata, isto é, quando não está relacionado a câncer, pode resultar em vários níveis de comprometimento renal, chegando à formação de pedras nos rins e até mesmo à falência do órgão.

De acordo com o médico Marcelo Levites, diretor da Sobramfa Educação Médica & Humanismo, a hiperplasia prostática benigna (HPB) afeta mais de 50% dos homens acima dos 60 anos de idade. Ao atingir 80 anos, essa taxa sobe para 80%. “A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz e está localizada entre a base da bexiga e o pênis. Depois da puberdade, quando essa glândula dobra de tamanho, ela cresce lentamente durante toda a vida de um homem. Entretanto, é na terceira idade que seu crescimento pode acelerar e gerar vários problemas para os indivíduos mais velhos. Um deles é que, se ela ficar muito grande, pode pressionar a uretra e interferir no fluxo da urina. A uretra, que nada mais é que um tubo que transporta a urina da bexiga para o pênis, passa pelo meio da próstata. Por isso a estreita relação entre as duas, para o bem e para o mal”.

Segundo Levites, quando a uretra é pressionada pela próstata aumentada, o fluxo de urina é bastante comprometido. Como resultado, os sintomas mais comuns são aquela sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga ao urinar e a sensação de urgência para ir ao banheiro – principalmente durante a noite e quando a pessoa está prestes a chegar em casa.

Vontade de urinar

Menos comum, mas ainda possível, é a formação de cálculos renais. Isso porque a HPB acaba impactando negativamente não só os hábitos urinários da pessoa, mas a ingestão de líquidos. “São muitos os pacientes que se queixam de levantar durante a noite para fazer xixi, dizendo que bebem o mínimo de água possível também durante o dia para evitar episódios desagradáveis no percurso para o trabalho, passeios, viagens etc. Em resumo, o aumento da próstata pode estar relacionado com uma mudança de comportamento que eleva as chances de infecção renal e no trato urinário, formação de cálculos e até mesmo desidratação”.

Importante!

O médico chama atenção para alguns sintomas que são especialmente importantes de serem notados em homens com HPB. “Ainda que o aumento da próstata seja comprovadamente benigno, é fundamental que tanto o idoso quanto as pessoas mais próximas a ele estejam atentos se houver manifestações como dor no peito, fadiga, náuseas e inchaço repentino nos pés e pernas, acompanhado de uma redução drástica na micção. Em casos mais graves, que indicam comprometimento renal importante, pode haver ainda episódios de tontura, confusão mental e coma. Por isso é tão importante fazer o exame de próstata anualmente e buscar ajuda médica para que nem a qualidade de vida, nem propriamente a vida do indivíduo sejam comprometidas”.