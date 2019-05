Atletas inspiram alunos na abertura dos Jogos Escolares do Paraná

Curitiba sediou nesta terça-feira (21) a cerimônia de abertura dos 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) – a primeira etapa regional de 2019 acontece na Capital. A competição realizada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte ocorre simultaneamente aos 46º Jogos Escolares de Curitiba, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. O evento foi no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz, no Centro da Cidade.

Depois de apresentações musicais e de dança, o contingente de cada escola entrou carregando a bandeira com seu nome. Também fez sucesso o tenista cadeirante Cristiano Brito, 23º lugar no ranking brasileiro no esporte, que tocou o hino nacional em um solo de guitarra.

Ne sequência, o momento do juramento reforçou o espírito esportivo da competição e o compromisso de uma disputa limpa e saudável. Tiveram a honra de levar o fogo até a pira Laryssa Fróis, da Seleção Brasileira Sub 20 de Marcha Atlética, Vitor Tavares, campeão pan-americano de Parabadminton, e Thais Fidélis, da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, 3º lugar na Copa do Mundo da modalidade.

O diretor-presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski, ressaltou que cada R$ 1 investido no esporte corresponde a cerca de R$ 3 economizados na área de saúde. “Esporte é saúde, é integração, é educação, é segurança. Que os pais presentes possam ter muito orgulho dos seus filhos fazerem parte disso”.

O secretário municipal do Esporte, Lazer e J uventude, Emílio Trautwein, agradeceu aos técnicos e professores diretamente envolvidos com a organização da competição e com incentivo da prática de atividades esportivas nas escolas. Ele incentivou os alunos a competirem com garra, mas com paz. “O esporte nos proporciona muito, o esporte nos leva longe. Com essa amizade toda vocês mudam e transformam o mundo”.

SOBRE A COMPETIÇÃO – Esta etapa dos Jogos Escolares do Paraná acontece até 30 de maio e conta com alunos de 107 escolas. Serão oito modalidades esportivas divididas nas categorias feminina e masculina e nas faixas etárias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos). Duas modalidades, atletismo e futsal, incluem disputa paradesportiva.

Participam da competição em Curitiba 3.023 alunos-atletas e 556 professores e assistentes. Somados atletas, técnicos e equipe organizadora, 3.614 pessoas estão envolvidas no evento.

Confira a programação completa clicando aqui.