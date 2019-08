Athletico inicia preparação para novo jogo com Grêmio

Curitiba – Derrotado em casa pelo São Paulo na noite de quarta-feira (21), em jogo atrasado do Brasileirão, o Athletico já deu início à preparação para o próximo compromisso do ano. O Rubro-Negro volta aos gramados neste sábado (24) para encarar o Grêmio, às 17h, novamente em Porto Alegre, mas desta vez em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o segundo confronto com o Tricolor gaúcho em menos de 10 dias. Na semana passada, o Furacão foi derrotado pelo Imortal por 2 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada.

Ontem, os titulares na partida contra o São Paulo realizaram atividades voltadas à recuperação física. Já os demais atletas foram ao campo. Tiago Nunes orientou trabalhos de cruzamentos e finalizações. Jogos em dimensões reduzidas completaram o expediente.

A preparação rubro-negra será finalizada na manhã desta sexta-feira (23), com mais um treino no CAT do Caju. Depois das atividades, a delegação almoçará no CAT e, no período da tarde, embarcará para Porto Alegre (RS). Com 22 pontos, o Athletico é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio soma 18 pontos e ocupa a 13ª posição.