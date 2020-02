Asfalto na zona rural de Santa Terezinha avança e chega à Vila Bendo

Em Santa Terezinha de Itaipu os investimentos na cidade e no campo não param. Nesta semana, a administração do prefeito Cláudio Eberhard iniciou a segunda etapa do programa de recapeamento asfáltico que está beneficiando diferentes trechos (com mais de 30 anos de desgaste) da zona rural de o interior.

Nesta segunda etapa, a comunidade Vila Bendo está sendo beneficiada com recapeamento asfáltico em 12.861,33 metros de área, com investimento aproximado de R$ 500 mil. O valor global do programa na zona rural ultrapassa R$ 2,4 milhões. O investimento é fruto de recursos do governo municipal.

Primeira etapa concluída – Recentemente, os produtores rurais que utilizam a SG 002, que liga as comunidades do Barro Branco e São João do Canavial, puderam comemorar a chegada do tão sonhado asfalto, onde foram investidos R$ 345.490,00. A estimativa do gestor municipal é a de que dentro de 60 dias, todas os trechos inseridos no programa, estejam concluídos.

Acordado – O plano de asfaltamento em alguns trechos de estradas na zona rural do município, segue na íntegra o que foi aprovado por unanimidade, pelos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Sanidade Agropecuária de Santa Terezinha de Itaipu (Cosama), em reunião realizada na prefeitura no dia 18 de dezembro de 2019.

“Usamos sempre do diálogo para executar as ações. E nada melhor do que ouvir aqueles que vivem na zona rural e que são da área, para que o resultado seja bom para todos”, finalizou o prefeito Cláudio.