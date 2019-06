Arcano do mês: a Roda da Fortuna

Em junho de 2019 o arcano regente do mês é A Roda da Fortuna, o décimo arcano maior do Tarot. Você tende a notar a correria se intensificando. Mesmo assim, pode bater uma impressão de que as coisas e as pessoas não saem do lugar. Mas isso se deve às impressões que temos a respeito da rotina, termo ligado à ideia de “rota”, que por sua vez se liga a “roda”, não há movimentação interna e física de cada um.

Tudo está em constante movimento, e uma prova disso é que você não é a mesma pessoa que era há um ano. Não é verdade? Por mais que o tempo pareça correr mais depressa ultimamente, um ano é o suficiente para notar que nada é como antes. A vida muda sem parar. Essas são tendências coletivas para junho, que podem ser sentidas por todos.

A roda da fortuna

A Roda da Fortuna sugere que você, em vez de se colocar na contramão das transformações, deixe as coisas acontecerem. Tudo tem o tempo certo de fluir. E, se algo está emperrado, considere isso um recado da deusa Fortuna, que nos livra de problemas e perigos que estão mais próximos do que imaginamos.

A Roda da Fortuna e as voltas que o amor dá

Dispersão, correria e superficialidade. Em tempos de tantos afazeres e tanto tempo dedicado à ansiedade, a redes sociais e a preocupações, o amor parece ficar de lado. Com a Roda da Fortuna, junho passa a ser o período em que você nota mudanças consideráveis na maneira como encara o amor e como lida com os sentimentos.

Se você está em uma relação amorosa, atente à rotina de modo cada vez mais enfático. Em vez de perder a cabeça com detalhes, procure o eixo do vínculo afetivo (os sentimentos, o respeito, o desejo, a companhia) e cuide melhor dele. É normal que um romance se desgaste ou perca um tanto o brilho devido a tantos compromissos, já que o Tarot exalta a vertigem da correria. Mas o afeto merece algumas horas de sua atenção e verdadeira dedicação.