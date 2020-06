Apras realiza palestra online gratuita sobre o novo perfil do consumidor na pandemia

Com o isolamento social em virtude da pandemia, a população teve que se adaptar e mudar muitos hábitos, inclusive o de consumo. Neste cenário, os supermercadistas e demais varejistas precisam estar dispostos a se adaptarem a este novo consumidor e, para ajudar as empresas a se reinventarem, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) realiza no dia 17 de junho, das 9h às 10h30, uma live sobre “O novo consumidor e os impactos no varejo”. O tema será abordado pela sócia fundadora e diretora da Connect Shopper, Fátima Merlin, com grande experiência como consultora no varejo brasileiro. A live também vai contar com a participação do diretor da Apras e do Condor Super Center, Maurício Bendixen, como moderador.

“Iremos discutir sobre o que mudou nos valores, hábitos e comportamento do consumidor brasileiro e qual o impacto disso no varejo. Assim, poderemos discutir ações efetivas partindo deste conhecimento dos consumidores e shoppers, propondo ações adequadas para o mix e exposição ideais e de como melhorar a experiência de compra nos diferentes pontos de contato”, afirma Fátima.

A live é gratuita e aberta ao público. Os interessados podem se inscrever pelo link https://zoom.us/meeting/register/tJwsdeitrD4qG9QwggG7PAwez6vOpC4rx5jz.