Após um ano, litro da gasolina volta a ficar abaixo dos R$ 4

Reportagem: Fábio Donegá

Cascavel – As seguidas quedas no preço dos combustíveis anunciadas pela Petrobras nas últimas semanas fizeram o valor voltar ao patamar praticado há um ano nas bombas dos postos em Cascavel, abaixo dos R$ 4.

Ontem (1º), o litro da gasolina comum podia ser encontrado a R$ 3,79 nos estabelecimentos de bandeira branca Stop, por exemplo. Nos postos de combustíveis com bandeira Shell, Ipiranga e Petrobras, o valor variava de R$ 3,94 a R$ 4,09, mas a maioria (dez dos 15 estabelecimentos pesquisados) já trabalhava com preços abaixo dos R$ 4.

A última vez que o litro da gasolina comum ficou abaixo dos R$ 4 em Cascavel foi em fevereiro de 2019, quando chegou a R$ 3,99 em apenas dois postos da região central da cidade, além de estabelecimentos localizados em rodovias que cortam o Município. Depois disso, os preços só subiram, passaram de R$ 4,50 durante vários meses, até fechar o ano com o litro a R$ 4,34. Em janeiro deste ano, o litro voltou a se aproximar de R$ 4,50.

Os preços começaram a baixar novamente devido à guerra entre Arábia Saudita e Rússia, que fez o barril do petróleo despencar 65%, caindo de US$ 60 para perto de R$ 20 em dois meses.

No Brasil, a queda do preço tem sido pressionada pela redução da demanda nas últimas semanas em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus.

Segundo a Fecombustíveis, associação que reúne os postos de abastecimento do País, a queda de vendas já está em torno dos 50% em todo território nacional.