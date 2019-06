Após acidentes, moradores exigem instalação de semáforos

Moradores da Rua Olindo Periolo, no Bairro Pacaembu, em Cascavel, estão preocupados com a insegurança do trânsito no local. Diversos acidentes e até um atropelamento com morte já foram registrados ali. No fim da tarde de ontem, uma mulher ficou ferida em uma batida entre um carro e uma moto. “São muito acidentes, muitos mesmo que acontecem aqui. Nós já pedimos diversas vezes providências à Cettrans… precisamos de redutores de velocidade, semáforos… O trânsito aqui é muito intenso, especialmente nos horários de pico. Precisa organizar melhor. Sem contar que temos dois colégios aqui nas proximidades, são crianças, adolescentes e mães que precisam se locomover em meio a essa situação”, alerta Ney de Souza, presidente da Associação de Moradores do Bairro Pacaembu, que acrescenta: “Já falei com a Cettrans. Espero que esse seja o último acidente que acontece aqui. Que a prefeitura tome uma providência urgente para resolver o problema”.

Outras duas moradoras exaltadas por conta do acidente afirmaram que os moradores pagaram pelo asfalto no local, mas que não há segurança para que os próprios transitem ali.

O acidente

Elizene Alves de Jesus, 41 anos, conduzia uma motocicleta e bateu em um carro que seguia no sentido contrário. Ela teve ferimentos moderados e foi levada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.

O que diz a Cettrans

De acordo com o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, a prefeitura já está encaminhando uma licitação para a compra de semáforos e assim que eles forem adquiridos serão instalados nos cruzamentos em que a estatística apontar como necessários. Ele disse ainda que quebra-molas não podem ser instalados no local, pois, de acordo com determinações do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), são para reduzir a velocidade apenas em frente a escolas e hospitais.