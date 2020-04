Aplicativo Vigia vai monitorar se cascavelenses cumprem isolamento

Cascavel – Pioneira no Estado nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Cascavel é a primeira cidade do Paraná a utilizar tecnologia de geolocalização para monitorar o índice de isolamento social no Município. O aplicativo Vigia, que nem sequer precisa ser baixado, já acompanha as movimentações de um terço dos cascavelenses.

Por meio de dados de localização obtidos por aplicativos parceiros, a empresa de tecnologia In Loco, sediada em Recife, mapeia 96 mil aparelhos smartphones em Cascavel, que tem população de 328.454 e cerca de 310 mil dispositivos telefônicos registrados na cidade.

“A ferramenta não viola a privacidade dos usuários”, garante o presidente do Instituto de Planejamento de Cascavel, Tales Riedi Guilherme. “Quando a pessoa tem algum dos aplicativos que estão no rol de parceiros da In Loco, e permite acesso aos dados de localização, o aplicativo parceiro compartilha a informação. E como o Vigia sabe se o dispositivo está em casa ou não? Ele detecta das 22h às 8h onde o dispositivo ficou ‘dormindo’ e faz inferência do local onde mora. Então, estabelece um hexágono num raio de 450 metros. O Vigia não tem informação do aparelho ou do proprietário do dispositivo, apenas informa que em determinado local tem uma pessoa e um dispositivo de celular”.

A In Loco disponibilizou gratuitamente aplicativo para a Prefeitura de Cascavel, que, com ele, consegue uma amostra considerável para detectar os índices de isolamento no Município. “Cerca de 30% é uma boa amostragem, pois geralmente é utilizado um grupo bem menor que esse para representar uma população”, considera Tales.

230 mil em casa

Durante a apresentação do aplicativo, nesta quinta-feira (23), o prefeito Leonaldo Paranhos lembrou que o índice das pessoas que ficam em casa em Cascavel é de 13% a 15%, mas que, com as restrições recentemente impostas, o índice chegou a 70%, o que significa 230 mil pessoas em casa. “Nós estamos numa queda, mas claro, numa queda planejada, não podemos perder o controle. Se nós voltarmos para o patamar cultural, há uma preocupação porque aí o cascavelense estaria dizendo que a vida voltou ao normal”, observa o prefeito.

Progressão

No dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, o índice de isolamento social era de 15%. Duas semanas depois, o índice de isolamento subiu para 25%. Na semana seguinte, quando as medidas restritivas entraram em vigor e a maior parte da cidade parou, o índice chegou a 70% (medição de 22 de março).

Em média, o isolamento social ficou em 54% e, com a primeira flexibilização, o índice caiu para 44%. Na última quarta-feira (22), quando entrou em vigor o novo decreto que ampliou a retomada das atividades na cidade, o índice caiu para 40%.