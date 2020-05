Apae organiza Pizza Solidária para minimizar os reflexos da pandemia

Mais uma vez a Apae de Cascavel depende da solidariedade da população para transformar em sucesso a Pizza Solidária, organizada como forma de reduzir os reflexos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus, custear as despesas mensais e canalizar recursos para a construção do novo Centro de Saúde, obra com mais de 2,4 mil metros quadrados e que possibilitará a ampliação do número de atendimentos da instituição.

O presidente da Apae de Cascavel, Sebastião Nilso da Silva, explica que em virtude da impossibilidade de realização da tradicional Festa Junina Apaexonada, a diretoria e colaboradores da Apae decidiram criar a Pizza Solidária da Apae. Ela será nos dias 19, das 8h às 18h e no dia 20, das 8h às 16h, com retirada das pizzas na Apae de Cascavel, na rua Manaus, 3990, no bairro Recanto Tropical.

Serão três sabores: calabresa, marguerita e frango com catupiry, custando cada uma R$ 25. Os cupons de compra podem ser adquiridos na Apae de Cascavel. Mais detalhes no telefone (45) 3036-4241.