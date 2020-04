AO VIVO: Paranhos lança plano de mobilidade urbana em Cascavel

Prefeitura anuncia investimento de R$ 80 milhões em Cascavel

A assinatura do Decreto 15.416, que cria e institui o Plano de Retomada Econômica em Cascavel, oficializa as ações desenvolvidas pelo Governo Municipal, em parceria com entidades, para estimular o retorno do crescimento econômico nos mais diferentes segmentos que foram afetados pela crise provocada pela pandemia de covid-19 (coronavírus). Além disso, estão sendo anunciadas entre esta quinta-feira (30) e amanhã (1º), investimentos feitos pelo Município de Cascavel que somam aproximadamente R$ 80 milhões. As ações fazem parte do programa Cascavel Avança! Não Para!

Acompanhe o lançamento:



Dentro do plano de ações, está a contratação de uma consultoria especializada em pós-crise, feita pelo Sebrae e que apontará ações específicas que poderão ser feitas para minimizar o impacto da crise em cada segmento do setor produtivo. Desde o início da pandemia, Cascavel tem se antecipado em ações para salvar vidas e evitar que tanto a saúde quanto a economia entrem em colapso.

O prefeito Leonaldo Paranhos enfatiza que o momento é de manter o foco, tomar decisões e ter determinações, mas sem tirar o olhar da economia para garantir saúde, preservar vidas e avançar no novo momento que se desenha após a crise da pandemia.

Ele destacou a união e a maturidade de todos em Cascavel, no momento em que as cidades do Brasil buscam alternativas para evitar que a crise se agrave. Paranhos lembrou ainda que ninguém esperava que passaria por esse momento atípico, mas observou que a cidade decidiu construir soluções ao invés de focar na crise.

“Esta não é uma ação de governo para dizer o que vai fazer, é uma ação de governo que está propondo o que fazer, o que faremos. Nós não temos uma solução, a única receita firme que temos é a convicção de que nós seremos, de forma muito respeitosa a qualquer outra região, uma ferramenta extraordinária de retomada, de modelo para o Paraná e para o Brasil”, observou o prefeito.

Consultoria

Augusto Cesar Stein, gerente do Sebrae, explica que a consultoria especializada fará uma análise técnica baseada em indicadores econômicos de todos os setores da economia de cascavel.

“Por meio dessa análise, a gente começa a elencar uma série de ações prioritárias. Os recursos estão cada vez mais escassos, então o que agente quer é planejar melhor essas ações, algumas delas a prefeitura já está colocando em marcha, outras são novas ações da prefeitura e desses parceiros. Se nós conseguirmos priorizar os investimento nesses setores, fazendo com que eles consigam avançar mais rapidamente, nós entendemos que haverá um impacto direto na economia do Município”, explica Stein.A ideia é elencar uma ordem de prioridades utilizando os recursos que estão disponíveis e, ao mesmo tempo, buscar novos recursos.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, representou o governador Ratinho Junior na solenidade. Ele disse que o pacote de retomada apresentado por Cascavel é o mais completo e que está no melhor foco. Bekin destacou ainda que Cascavel entendeu que é preciso começar a pensar na retomada com antecedência.

“Eu acredito que [o pacote de retomada] é o que está com o melhor foco, logicamente que não existe uma receita de bolo. Eu acho que existe a possibilidade de haver erros, mas é importante errar rápido para corrigir rápido”, afirmou. Ele destacou ainda que o Estado do Paraná tem mais a aprender com Cascavel do que a ensinar.

Habite-se Online

Durante a solenidade foi lançado ainda o Habite-se Online, ferramenta que vai acelerar a liberação de imóveis em cartório. O presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), Tales Riedi Guilherme, lembra que o Banco Central, por conta da crise, anunciou R$ 1,2 trilhão aos bancos para manter a liquidez do sistema. O Habite-se online também irá facilitar o acesso ao financiamento às pessoas que estejam aptas.

O grande passo do Habite-se Online, explica Tales, é a realização da vistoria sem a necessidade de visita in loco. “Com a documentação fotográfica e o termo de responsabilidade do profissional, nós conseguiremos expedir o habite-se em poucos minutos. É um avanço fenomenal para Cascavel”, observa.

Mais ações

Entre outras ações anunciadas na manhã de hoje, está a liberação de R$ 300 mil para startups desenvolverem soluções tecnológicas para a retomada econômica. Além disso, foi autorizada a reforma dos casulos industriais e assinado um termo de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e o Convention & Visitors Bureau para fomentar o turismo.

Fez parte da solenidade, a assinatura de um contrato com a Agência de Desenvolvimento do Paraná que tem como objetivo a contratação de uma empresa especializada para elaboração do Programa Municipal de Investimento (PMAI). Também foi autorizada a implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

Acompanhe a assinatura da ordem de serviço da Avenida Itália e das alças do Viaduto Olindo Periolo:



Outras obras também serão lançadas neste pacote:

✅ Autorização para projetos na Avenida Rio da Paz

Horário: 15h

Local: Rua Rio da Paz esquina com Antonio Leiva – Em frente à Associação da PM

✅Ordem de serviço na Avenida Gralha Azul – Guarujá

Horário: 16h30

Local: Avenida Gralha Azul esquina com a Rua Samambaias – Em frente à Igreja Católica