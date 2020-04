AO VIVO: Paranhos anuncia obras e assina estudo de retomada econômica de Cascavel

O prefeito Leonaldo Paranhos assina nesta quinta-feira (30), no auditório da Prefeitura de Cascavel, o estudo de retomada econômica e anuncia ao longo dos dois próximos dias, uma série de obras e ações que irão estimular o desenvolvimento econômico do município.

Entre as ações será autorizada a contratação de um consultor especialista em retomada pós crise. Também será assinado o contrato com a Agência de Desenvolvimento do Paraná, por meio do Programa Municipal de Atração de Investimentos (PMAI), a autorização de implantação da REDESIM, contratação de consultoria especializada do Sebrae, lançamento do Habite-se Online, autorização de reformas dos casulos industriais e liberação de recursos para startups desenvolverem soluções tecnológicas para a retomada econômica.

As ações fazem parte dos pilares estabelecidos pela administração como enfrentamento à covid-19.

Entre esta quinta-feira e sexta-feira acontecem ainda autorizações de obras, lançamentos, assinaturas de ordens de serviços:

– Reurbanização da Av. Itália

– Projeto de Revitalização da Rio da Paz

– Reurbanização da Av. Gralha Azul – Guarujá

– Revitalização da Avenida Xavantes – Santa Cruz

– Abertura da Av. das Torres

– Anúncio da Construção das Alças do Viaduto Olindo Periolo

– Plano Municipal de Mobilidade e Plano de Atenção Imediata de Trânsito

– R$ 7 milhões em Asfalto Novo – Interlagos, Brasmadeira, São Cristovão, Alto Alegre e Coqueiral

– R$ 8 milhões – Liberação de Projetos de Asfalto: Canadá, Santa Felicidade, Neva, Parque São Paulo, XIV de Novembro e Lago Azul.