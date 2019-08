Ansiosa para o Rock in Rio? Veja dicas do que usar para arrasar no festival

O maior festival de música do mundo, o Rock in Rio, está chegando e conter a ansiedade para ver tantos shows de artistas internacionais é um verdadeiro desafio. Enquanto o evento não chega, é interessante começar a escolher as roupas fashion e confortáveis que você pode usar para curtir esse momento.

Roupas mais aconchegantes permitem que a pessoa aproveite muito mais cada show e cada segundo mágico do festival, já que a maratona para ver atrações como Foo Fighters, Iron Maiden, Red Hot Chilli Pepers e Sepultura, por exemplo, é bem intensa.

Para te ajudar a elaborar os melhores looks, preparamos algumas dicas do que usar e truques para não passar aperto no festival. Quer saber mais? Então continue a leitura e confira!

Invista no conforto

Por ser um festival gigante e super badalado, o look para o Rock in Rio precisa ser, acima de tudo, confortável e prático. O evento dura vários dias e o dia todo, por isso, nada de escolher peças que machuquem ou te incomodem.

Nesse caso, o ideal é evitar saltos e sandálias apertadas, que possam causar dor com o uso prolongado. Os tênis e botinhas evitam o desconforto e preservam o toque fashion de seu look.

Temperaturas já vão estar mais amenas

Outros itens nos quais vale a pena investir são as peças leves e fresquinhas. Blusas de alcinha, croppeds, t-shirts e bodies são ótimas alternativas e super tendência nesse tipo de evento, principalmente porque são roupas mais apropriadas para as temperaturas mais amenas.

As calças mais largas, com elástico, bermudas e shortinhos também combinam bem com o clima e com o estilo do festival. Para incrementar a produção, você pode apostar em meia-calça ou jaquetas modernas como sobreposição ou amarradinhas na cintura!

Aproveite as tendências

Apesar de contemplar outros estilos musicais, o Rock é, sem dúvidas, o ponto central do mega festival no Rio de Janeiro. Por isso, é comum que os looks sejam mais focados nesta pegada punk.

Peças em couro, verniz e camurça são super tendência. Os blusões e itens oversize também estão super em alta e sempre dominam as arenas do festival.

Para um visual mais sexy, feminino e fresquinho, vale a pena investir nas transparências e recortes modernos. Os bodies também ajudam a deixar o visual confortável e, principalmente, dá segurança na hora de dançar e se movimentar.

As cores fortes e fechadas são mais usadas nos looks de festivais de música como o Rock In Rio. Porém, também há o time das que preferem os looks coloridos e vibrantes.

Aposte em looks versáteis

A dica de usar jaquetinhas fashion como sobreposição ou amarradas na cintura é perfeita para um festival grande como o Rock in Rio.

Se estiver calor durante o dia, você pode deixar a jaqueta amarrada para evitar ter que carregar a peça. Como o evento dura o dia todo, pode ser que a temperatura varie também e, de noite, você já tem uma proteção extra contra os ventinhos mais gelados.

Arrase nos acessórios

Prefere peças básicas que você possa usar muito mesmo após o festival? Então invista nos acessórios para dar um up em suas produções!

Dessa forma, você fica livre para aproveitar as roupas e os itens de forma separada nos seus looks para o dia-a-dia. Ou seja, suas compras terão um custo-benefício muito maior!

As pochetes são exemplos de acessórios que fizeram muito sucesso na última edição do Rock in Rio e que continuam em alta. Além de estilosas, elas oferecem praticidade na hora de carregar pertences durante o evento.

Outros tipos de acessórios

Os chapéus, bandanas, tiaras e lenços também são apostas perfeitas para esse estilo de festival. Já em relação aos brincos, colares e pulseiras, opte sempre por versões leves, que não te machuquem e nem atrapalhem na hora de dançar e curtir suas bandas!

Além disso, como o evento ocorre em áreas externas, é muito importante se proteger contra o sol. Para fazer isso de um jeito fashion, além do protetor solar, você pode escolher modelos lindos de óculos de sol que reforcem o seu estilo.

Na hora de construir looks incríveis com roupas fashion e confortáveis a única regra é se sentir bem e maravilhosa para aproveitar cada segundo de seus shows favoritos e viver momentos inesquecíveis em um dos maiores festivais de música do mundo!

