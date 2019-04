O anjo protetor do dia 11 de abril é Melahel, que luta contra a escravidão e as situações aflitivas. Ajuda a ter colheitas abundantes e protege toda a produção da terra. Atua principalmente sobre as plantas alimentícias e medicinais. Confere boa saúde e grande vigor. Faz ser honrado e digno. O Gênio contrário provoca danos e destruição da vegetação e das plantas. Produz a peste e insetos nocivos que destroem as colheitas.