Anitta atração confirmada na Fespop Festival 2019 em Santa Terezinha de Itaipu

A musa do pop e número 1 do Brasil Anitta é a mais nova atração confirmada da Fespop Festival 2019, em Santa Terezinha de Itaipu. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) nas redes sociais do evento.

Com uma carreira sólida no Brasil, a cantora Anitta está conquistando cada vez mais espaço no cenário da música internacional, na última quarta-feira (20) Anitta anunciou que lançará em abril seu novo álbum, o primeiro internacional de sua carreira, que será composto por músicas em português, inglês e espanhol.

A Fespop Festival será realizada de 09 a 12 de maio no Parque de Exposições e Eventos do município.

Assim como em todas as edições, a Fespop Festival não perderá a sua característica principal, entrada gratuita todos os dias.

Segundo a organização do evento, o evento promete muitas outras atrações de peso. Nos próximo dias mais novidades serão anunciadas.