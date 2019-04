Alunos de Cafelândia participam do programa“Saúde na Escola”

O Governo Municipal de Cafelândia através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação e Cultura, implantaram o programa “Saúde na Escola”. O objetivo é conscientizar as crianças e pais sobre as vacinas, falando sobre

os mitos e incentivando os alunos a levarem informações verdadeiras aos pais para manterem a carteira de vacinação em dia e serem imunizados de diversas doenças.

Foi elaborado e entregue para as crianças um panfleto com informações sobre as vacinas acompanhado de um calendário vacinal. Alguns profissionais da saúde foram até as escolas e palestraram para as crianças e pais. Até o

momento, os alunos da Escola Municipal André Luiz da Silva Prestes e da Escola do Campo Manoel da Nóbrega participaram do programa. Nesta sexta-feira (12), outras escolas do município vão participar.