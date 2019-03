Alécio não arreda e adianta voto: sim pela cassação

Pela primeira vez na história no Legislativo cascavelense, um presidente da Câmara de Vereadores poderá votar no processo de cassação de um mandato parlamentar. Isso só ocorrerá devido à mudança no Regimento Interno aprovada ano passado.

Apesar de não obrigado, Alécio Espínola (PSC) pretende votar na sessão extraordinária de julgamento contra o vereador Damasceno Júnior (PSDC) por quebra de decoro parlamentar na constatação de que ele cobrava a devolução de parte dos salários dos assessores, conforme o relatório da Comissão de Ética. “Não vou me eximir em um momento como esse e uma responsabilidade tão importante diante das necessidades da população de fazer um país melhor. Tenho a prerrogativa de votar nesse novo Regimento. Posso não votar, mas pretendo nesta sessão deixar meu voto”.

Alécio adianta seu voto: votará pela cassação do mandato. “Vou votar acompanhando o relatório. Estamos em um novo tempo, precisamos de um novo Brasil, com muito zelo e responsabilidade com nossas instituições, principalmente com a Câmara de Vereadores, onde todos os debates passam. Quero pautas positivas para Câmara”.

Votação será nominal

Contra a vontade de uma parcela que defendia o voto secreto, a votação será nominal e aberta. A sessão começa às 9h30. Pouco tempo antes será liberado o acesso ao plenário – que conta com 130 cadeiras. Um telão será instalado no saguão para comportar o público. A Câmara já pediu reforço da Polícia Militar para garantir a segurança dos vereadores e de quem estiver na sessão. No início haverá a chamada dos vereadores e em seguida será lido o relatório. Cada parlamentar terá entre 5 e 10 minutos para falar. Depois, os advogados de defesa terão duas horas para defender Damasceno Júnior.