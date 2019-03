Alécio busca envolver jovens na política

Formar a consciência e estimular o envolvimento dos jovens na política são premissas da Escola do Legislativo, que retomou as atividades ontem no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, Centro de Cascavel. O auditório da instituição de ensino ficou lotado de estudantes matriculados no ensino médio.

Implantada há seis anos, a proposta ganha o impulso do presidente Alécio Espínola (PSC), que pretende envolver a juventude cascavelense no trabalho de fiscalização do poder público. “Queremos os jovens envolvidos no trabalho de fiscalização das ações públicas e também como articuladores das necessidades sociais. Eles precisam e devem ter a nossa atenção, por isso apoiamos a Escola do Legislativo”, afirma Alécio.

O trabalho envolve os servidores da Câmara de Vereadores que vão até as escolas públicas levar conhecimento sobre o trabalho do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Todas as esferas são esclarecidas, especialmente deveres e direitos.

Com o apoio do Núcleo Regional de Educação, parlamentares, técnicos e advogados desenvolverão palestras e seminários nas instituições de ensino com a finalidade de esclarecer dúvidas e articular a participação dos jovens durante as sessões.

A advogada Adriana Salles é coordenadora da Escola do Legislativo, que também conta com a participação do procurador Jurídico, Rafael Salvatti, e do técnico legislativo Mário Galavotti.