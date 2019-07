Agente da PEC publica reflexão sobre a vida

O agente penitenciário Leandro Silva, 41 anos, escreveu “Enigma da Verdade”, que faz uma reflexão sobre a valorização das pessoas. Agora, ele prepara seu segundo livro. “É uma obra para a gente refletir sobre as relações entre as pessoas. Todas as pessoas que aparecem na nossa vida têm algo para nos ensinar, sejam boas ou ruins. A personagem principal do livro – que é uma obra de ficção – encontra diversos tipos de pessoas, com personalidades diferentes. Meu objetivo é fazer as pessoas refletirem sobre as relações e as pessoas que nos cercam”, conta Leandro, que atua na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

Leandro começou a escrever após a morte da mãe como uma forma de fugir da dor. “No começo escrevia textos soltos… em 2017 o livro começou a tomar forma. Comecei a juntar histórias que vi e vivi como agente e o livro nasceu. São 29 capítulos e 350 páginas. Já tenho o segundo bem encaminhado, e ele deve ser lançado na metade do ano que vem”.

Leandro lançou a obra na Bienal do Livro em São Paulo, ano passado e em Porto Alegre, sua terra natal.