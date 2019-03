Acusado de latrocínio é denunciado e fica preso

O rapaz de 19 anos acusado de roubar e matar Sônia Massae Toguti, em Cascavel, teve a prisão preventiva decretada esta semana após audiência de custódia no Fórum de Cascavel.

A defesa do jovem pedia a soltura, alegando que ele é réu primário e possui residência fixa. Mas, de acordo com o Ministério Público, ele deve continuar preso para garantia da ordem pública. A Justiça decidiu pela manutenção da prisão.

O inquérito policial do crime já foi finalizado e o MP ofereceu a denúncia. Agora o processo continua e o julgamento deve ser marcado. Gustavo Livina continua preso na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) e vai responder por latrocínio (roubo seguido de morte).

O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro, no Bairro Cancelli, em Cascavel. Sônia foi encontrada morta no apartamento onde morava, sentada no banheiro, com um corte profundo. Gustavo foi preso horas depois do crime nas proximidades e confessou a autoria.

No início do mês de março ele participou da reconstituição do crime e deu detalhes de como tudo aconteceu.